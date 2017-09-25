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رئيس مركز الخارجة: غرامة 11 ألف جنيه لمن يستخدم مياه الشرب في الزراعة

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مصراوي Masrawy

رئيس مركز الخارجة: غرامة 11 ألف جنيه لمن يستخدم مياه الشرب في الزراعة

09:36 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

رئيس مركز الخارجة: غرامة 11 ألف جنيه لمن يستخدم مياه الشرب في الزراعة

المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، اليوم الإثنين، في تصريح لمصراوي، أن المركز سيوقّع غرامة قدرها 11 ألف جنيه لكل من يستخدم مياه الشرب في أغراض الزراعة.

وقال الطماوي: "مش هرحم حد يستغل مياه الشرب في الزراعة".

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أن الوحدة المحلية شكّلت لجانًا للمرور على جميع قطع الأراضي المخصصة للبناء ومحاطة بأسوار وبداخلها زراعات، تمهيدًا لتوقيع الغرامة عليهم، علمًا بأنه لا يوجد تصالح في هذه الغرامة.

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مصراوي Masrawy

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