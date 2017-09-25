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سيف زاهر: أزمة حسام حسن ومرتضى منصور سيتم حلها (فيديو)

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سيف زاهر: أزمة حسام حسن ومرتضى منصور سيتم حلها (فيديو) سيف زاهر: أزمة حسام حسن ومرتضى منصور سيتم حلها (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي سيف زاهر، إن أزمة حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير الكرة، مع ، رئيس نادي ، وطارق يحيى المدرب العام، ستحل خلال الفترة المقبلة بأى طريقة أيًا كانت الطريقة.

وآثار حسام حسن، الجدل يوم الجمعة الماضي، في مباراة المصري والزمالك، بعد رفعه قميصين يرمزان للنادي الأهلي، والنادي البورسعيدي، في وجه الجمهور الأبيض بملعب «برج العرب»، ردًا على سبهم له، وفقًا لتصريحاته. 

وأضاف «زاهر»، خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج «خاص مع سيف»، الذي يقدمه على قناة ON sport، أن ما حدث في المباراة ليس أكثر من نرفزة وعصبية ملعب مطالبًا الجميع بالتزام الهدوء حتى تنتهي الأزمة بإرضاء الجميع.

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