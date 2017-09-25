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البيت الأبيض: "لم نعلن الحرب على كوريا الشمالية"

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مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: "لم نعلن الحرب على "

09:20 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

سارة ساندرز

واشنطن - (د ب أ):
ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة "لم تعلن الحرب على كوريا الشمالية".

يشار إلى أن وزير خارجية كوريا الشمالية وجه اتهاما للولايات المتحدة بإعلان الحرب على بلده.

وقال الوزير، ري يونج-هو، للصحفيين في نيويورك إن كوريا الشمالية تحتفظ بحق الرد، بما في ذلك إسقاط قاذفات أمريكية.

وكان قد هدد الرئيس الامريكي دونالد بتدمير كوريا الشمالية وشعبها، البالغ عدده 25 مليون نسمة، ولقّب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ساخرا بلقب "رجل صاروخ في مهمة انتحارية".

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