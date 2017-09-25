مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات
09:04 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرون، اليوم الإثنين؛ إثر انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات.
تسبب الحادث في توقف حركة السيارات بالطريق، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات، والعمل على إعادة حركة المرور إلى طبيعتها.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث؛ لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وتقديم الإسعافات الأولية لهم.
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