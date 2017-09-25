رئيس جمعية جراحات السمنة: عرضنا علاج «إيمان» لكنها فضلت الهند

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قال الدكتور خالد جودت، رئيس الجمعية العربية لجراحات السمنة المفرطة، إنه تم تشكيل فريق من أكفاء الأطباء بجامعة عين شمس والقوات المسلحة، وعرض على إيمان الراحلة إيمان عبد العاطي، أسمن امرأة في العالم، والتي توفيت اليوم الاثنين، علاجها في مصر، بمستشفى عين شمس التخصصي، ولكنها فضلت العلاج في الهند.

أضاف جودت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، «جهزنا أفضل سراير مناسبة لوزن إيمان، وجهزنا المكان لاستقبالها، ولكنها رفضت»، موضحًا أنه تزداد للغاية خطورة عمليات السمنة كلما ازداد وزن المرضى، مستكملًا: «المريض كل ما وزنه بيزيد كلما المضاعفات بتزيد، السمنة بتبوظ كل خلايا الجسم عند المريض».

تابع: «السمنة الفائقة كما في حالة إيمان معرضة لحدوث مضاعفات، سواء في الهند أو أبو ظبي أو مصر»، مشيرًا إلى أنهم وضعوا خطة علاج لها كانت ستسمر سنوات، حيث كانت تشتمل على جراحات سمنة وتجميل وعظام وعلاج طبيعي.

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أشار إلى أن الأطباء سواء في الهند أو الإمارات، لم «يقصروا في علاجها، وعملوا اللي عليهم، ولكن الأعمار بيد الله».