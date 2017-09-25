طلاب مدرسة يؤدون الطابور في الشارع.. والتعليم: «متأمن عليهم» (صور)

التحرير

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أدى طلاب مدرسة ورورة الابتدائية رقم 2 التابعة لإدارة بنها التعليمية طابور الصباح في الشارع لليوم الثاني على التوالى، لعدم وجود فناء للمدرسة وسط حالة استياء من قبل أولياء الأمور الذين طالبوا بوضع حل للمشكلة الممتدة منذ سنوات.

من جانبه، قال سعيد ندا مدير إدارة بنها التعليمية، إن الطلاب في أمان، مشيرا إلى أن هذا الوضع مستمر منذ أكثر من 25 عامًا منذ إنشاء المدرسية وسط الكتلة السكنية لحاجة الأهالى إليها وعدم وجود مساحة تسمح بعمل فناء للمدرسة.

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وأكد فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الاثنين، أن إقامة طابور الصباح يتم أمام المدرسة بشارع فرعي بما لا يمثل خطورة على حياة الطلاب أو يتسبب فى إعاقة المرور، لافتا إلى أن المدرسة بها 18 فصلا دراسيا و1026 طالبًا وطالبة، والعملية التعليمية تسير بها على أكمل وجه.

وبخصوص وجود محول كهرباء يهدد حياة الطلاب، أوضح مدير إدارة بنها أنه يبعد عن المدرسة بمسافة لا تقل عن 150 مترًا وتقع مسئوليته على جهات أخرى.