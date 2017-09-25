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موسى عن «مشروع ليلى»: رفع علم الشواذ أمر لن يمر (فيديو)

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موسى عن «مشروع ليلى»: رفع علم الشواذ أمر لن يمر (فيديو) موسى عن «مشروع ليلى»: رفع علم الشواذ أمر لن يمر (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب العام، المستشار نبيل أحمد، كلف نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، بالتحقيق في واقعة رفع علم الشواذ في حفل فرقة مشروع ليلى.

وأوضح موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن الأجهزة الأمنية تلاحق كل من رفعوا علم الشواذ في الحفل بعد تحديد هويتهم وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد من رفعوا علم الشواذ في الحفل.

وتابع:"الأمر لن يمر فما حدث خطر وأمن قومي وستكون قضية كبيرة وسيسأل فيها كثيرين والدليل هو تحويل الواقعة إلى نيابة أمن الدولة العليا والشركة المنظمة للحفل لم تحصل على ترخيص من الدولة".

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التحرير

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