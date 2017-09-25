أخبار عاجلة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
وزير الأوقاف عن خطباء المساجد: "أكل العيش خط أحمر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عضو بـ«البرلمان»: انفصال اقليم «كردستان» سيزيد من أزمات العراق

Google+ Print
عضو بـ«البرلمان»: انفصال اقليم «كردستان» سيزيد من أزمات العراق عضو بـ«البرلمان»: انفصال اقليم «كردستان» سيزيد من أزمات العراق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد أحمد علي إبراهيم، عضو  لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن بدء الاستفتاء لانفصال إقليم كردستان عن المركزية الاتحادية ببغداد، سيزيد من أزمات العراق ليمتد الصراع من صراع مذهبي إلى صراع مذهبي وعنصري، كما أن هناك دولا محيطة متداخلة فى القضية الكردية مثل سوريا وإيران وتركيا ولبنان وغيرها وبالتالي سيكون هناك صراعات ممتدة بالمنطقة. 
 
وأضاف أحمد علي، فى بيان له اليوم الإثنين أن إصرار زعيم حزب العمال الكردستاني، هو تحدٍّ للمجتمع الدولي في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، موضحا أن الاستفتاء بهذا الشكل يؤثر علي وحدة الأراضي العراقية، ووحدة العراقيين كشعب ما زال يعاني من أبسط حقوق الإنسان وهو الأمن والحياة الكريمة.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي