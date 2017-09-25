عضو بـ«البرلمان»: انفصال اقليم «كردستان» سيزيد من أزمات العراق

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أكد أحمد علي إبراهيم، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن بدء الاستفتاء لانفصال إقليم كردستان عن الحكومة المركزية الاتحادية ببغداد، سيزيد من أزمات العراق ليمتد الصراع من صراع مذهبي إلى صراع مذهبي وعنصري، كما أن هناك دولا محيطة متداخلة فى القضية الكردية مثل سوريا وإيران وتركيا ولبنان وغيرها وبالتالي سيكون هناك صراعات ممتدة بالمنطقة.



وأضاف أحمد علي، فى بيان له اليوم الإثنين أن إصرار زعيم حزب العمال الكردستاني، هو تحدٍّ للمجتمع الدولي في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، موضحا أن الاستفتاء بهذا الشكل يؤثر علي وحدة الأراضي العراقية، ووحدة العراقيين كشعب ما زال يعاني من أبسط حقوق الإنسان وهو الأمن والحياة الكريمة.