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آثار أسوان: حراسة مُشددة على الكشف الأثري بإدفو

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آثار أسوان: حراسة مُشددة على الكشف الأثري بإدفو آثار أسوان: حراسة مُشددة على الكشف الأثري بإدفو

التحرير

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قال الأثرى نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إنه تم وضع موقع الحفر والتنقيب عن الآثار الذى تم التوصل إليه ومداهمته بمنطقة إدفو تحت حراسة أمنية مشددة، فى إطار الإجراءات التى تم اتخاذها لمنع تهريب أو سرقة القطع الأثرية التى تم العثور عليها.

وقال سلامة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إنه تم إعداد تقرير كامل ورفعة لوزارة الآثار حول الموقع الذى من المحتمل أن يكون كشفا أثريا بالمنطقة.

ولفت سلامة، إلى أنه تم فى المقابل التحفظ على جميع القطع الأثرية التى تم الوصول إليها، من موقع الحفر والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل القديمة القريبة من معبد إدفو، فيما يجرى حاليًا دراستها لتحديد الموعد والحقبة الزمنية لها، مع تحديد احتمالية أن تقود هذه القطع إلى كشف أثرى حقيقى.

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من جانبه، أوضح محمد الأدريسى مدير منطقة الكاب الأثرية بأسوان، أن اللجنة الأثرية التى شاركت فى واقعة إحباط محاولة التنقيب عن الآثار بمدينة إدفو أمس، داخل أحد المنازل القريبة من معبد إدفو، عثرت على لوحة جدارية من الحجر الرملى بأبعاد 65 / 40 سنتيمترا، مزينة بنقوش غائرة تظهر طريقة التعبد وتقدم القرابين للآلة حورس، إله مدينة إدفو عند المصرى القديم، وأيضا منظر لإحدى زوجات الإله حورس، بالإضافة إلى العثور على جزء من تاج عامود لم يحدد تاريخه بعد، وتعد هذه القطع والعواميد نقله معمارية جديدة.

ورجح الإدريسي أن هذه القطع الأثرية ترجع إلى العصر البطلمى وأنه سيتم تكليف لجنة متخصصة لتحديد القيمة الأثرية لها، مضيفًا أنه من المتوقع أن هذا الكشف الجديد قد يكون امتدادًا لمعبد إدفو الأثرى الذى يعتقد لدى الكثير من المؤرخين أنه أكبر بكثير من المساحة الحالية الموجود عليه.

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التحرير

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