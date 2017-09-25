رئيس الوزراء يبحث مع السويدي ملف تدوير القمامة

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التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، اليوم الإثنين، لبحث آليات تدوير القمامة ورفع مستوى النظافة بمختلف المحافظات.

حضر اللقاء وزراء التنمية المحلية، وقطاع الأعمال، والبيئة، حيث تم استعراض آليات تدوير القمامة ورفع مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية، وكيفية الاستفادة من المخلفات الصلبة والزراعية والصناعية، وتفعيل دور المجتمع المدنى لمشاركة الدولة فى تحمل هذه المسئولية.

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من جهته قال السويدى، إن الائتلاف سيضع على أجندته إصدار التشريعات اللازمة لإنجاز هذا المجال، والعمل على تنفيذه بشكل عملى.