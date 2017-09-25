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اجتماع بين «دعم مصر» و«رئيس الوزراء» لمناقشة رفع مستوي النظافة بالمحافظات

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اجتماع بين «دعم مصر» و«رئيس الوزراء» لمناقشة رفع مستوي النظافة بالمحافظات اجتماع بين «دعم مصر» و«رئيس الوزراء» لمناقشة رفع مستوي النظافة بالمحافظات

التحرير

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اجتمع المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم ، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عصر اليوم الإثنين، فى حضور وزراء التنمية المحلية وقطاع الأعمال والبيئة، لمناقشة آليات تدوير القمامة ورفع مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح ائتلاف دعم مصر، فى بيان له اليوم الإثنين، أن الاجتماع بحث كيفية الاستفادة من المخلفات الصلبة والزراعية والصناعية، إضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدنى لمشاركة الدولة فى تحمل هذه المسئولية.

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وقال السويدى، إن ائتلاف دعم مصر سيضع على أجندته إصدار التشريعات اللازمة لتحقيق إنجاز وتقدم فى هذا المجال يشعر به المواطن المصري.

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التحرير

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