ماتيس: تجربة بيونج يانج لقنبلة هيدروجينية سيكون عملاً "غير مسؤول"

واشنطن - (أ ف ب):

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الإثنين، أن قيام كوريا الشمالية بتجربة لتفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادىء سيعتبر عملا "غير مسؤول".

ويأتي هذا التحذير الامريكي وسط أجواء من التصعيد الكلامي المتبادل بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون حول البرنامج النووي لبيونج يانج.

وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أعلن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو - في تصريح صحفي - ان بلاده يمكن ان تقوم بتفجير قنبلة هيدروجينية خارج أراضيها.

وقال ماتيس في تصريح صحفي بينما كان على متن الطائرة التي تقله الى الهند حيث سيقوم بزيارة لثلاثة أيام "سيكون عرضا صادما غير مسؤول على المستوى الصحي والاستقرار ومنع الانتشار".

وردا على سؤال ما اذا كانت تجربة من هذا النوع تعتبر عملا حربيا رفض وزير الدفاع الامريكي الرد.

وكانت الولايات المتحدة أرسلت، السبت، طائرات حربية حلقت قرب شواطىء كوريا الشمالية لزيادة الضغط على نظام بيونج يانج لدفعه إلى التخلي عن طموحاته النووية والبالستية.