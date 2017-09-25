المحكمة العليا الأمريكية تقرر إلغاء المرافعات بشأن قرار ترامب حظر السفر
المحكمة العليا الأمريكية تقرر إلغاء المرافعات بشأن قرار ترامب حظر السفر
08:23 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - (د ب أ):
قررت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها لن تستمع إلى المرافعات المقررة الشهر المقبل بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحظر السفر من ست دول تسكنها أغلبية مسلمة، بعد قيام الإدارة الأمريكية بتوسيع قرار الحظر.
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