المحكمة العليا الأمريكية تقرر إلغاء المرافعات بشأن قرار ترامب حظر السفر

واشنطن - (د ب أ):

قررت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها لن تستمع إلى المرافعات المقررة الشهر المقبل بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحظر السفر من ست دول تسكنها أغلبية مسلمة، بعد قيام الإدارة الأمريكية بتوسيع قرار الحظر.