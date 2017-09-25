أخبار عاجلة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
وزير الأوقاف عن خطباء المساجد: "أكل العيش خط أحمر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

المحكمة العليا الأمريكية تقرر إلغاء المرافعات بشأن قرار ترامب حظر السفر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المحكمة العليا الأمريكية تقرر إلغاء المرافعات بشأن قرار حظر السفر

08:23 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

المحكمة العليا الأمريكية تقرر إلغاء المرافعات بشأن قرار ترامب حظر السفر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قررت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها لن تستمع إلى المرافعات المقررة الشهر المقبل بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحظر السفر من ست دول تسكنها أغلبية مسلمة، بعد قيام الإدارة الأمريكية بتوسيع قرار الحظر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير خارجية يعتبر أن دونالد ترامب أعلن الحرب على بلاده

    أخبار

  • كوشنر استخدم خادم بريد إلكتروني خاص في مراسلاته مع مسؤولين بارزين

    أخبار

  • كوشنر استخدم خادم بريد إلكتروني خاص في مراسلاته مع مسؤولين بارزين

    أخبار

  • ترامب: لن نسمح لمن لم نتأكد منهم أمنيا بالدخول إلى بلادنا

    أخبار

إعلان

c6bcd090ef.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية