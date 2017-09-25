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بدء عمليات فرز الاصوات في كردستان والنسبة المتوقعة للمشاركين في التصويت80%

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مصراوي Masrawy

بدء عمليات فرز الاصوات في كردستان والنسبة المتوقعة للمشاركين في التصويت80%

08:22 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

بدء عمليات فرز الاصوات في كردستان والنسبة المتوقعة للمشاركين في التصويت80%

مسعود بارزاني

أربيل - (د ب أ):
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، بدء عمليات فرز الاصوات في استفتاء استقلال الاقليم بعد أن اغلقت جميع مراكز الاقتراع في عموم كردستان أبوابها.

وذكرت مصادر رسمية أن نسبة المشاركة في أربيل تجاوزت الـ80% وفي دهوك تقارب الـ90% وفي أقضية زاخو واكرى وعمادية التابعة لدهوك تجاوزت الـ90%، أما في محافظة كركوك فإن نسبة المشاركة حوالي 80%، وفي قضاء خانقين 92%، أما ووفقا لنفس المصادر فإن نسبة المشاركة في كل من محافظتي السليمانية وحلبجة لم تتجاوز الـ55%.

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء مددت عملية التصويت لمدة ساعة واحدة بسبب التزاحم على مراكز الاقتراع.

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