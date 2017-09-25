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قيادي حوثي: البحث عن خاطفي مواطن أمريكي من صنعاء

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مصراوي Masrawy

قيادي حوثي: البحث عن خاطفي مواطن أمريكي من صنعاء

08:21 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

قيادي حوثي: البحث عن خاطفي مواطن أمريكي من صنعاء

محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله

صنعاء - (د ب أ):

أكد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الاثنين، قيام الجهات الأمنية بالبحث عن الجناة الذين يقفوا وراء اختطاف مواطن أمريكي من العاصمة صنعاء.

وقال البخيتي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عصابة مسلحة مكونة من أربعة أشخاص قامت باختطاف مواطن أمريكي من احدى شوارع العاصمة صنعاء، السبت الماضي.

وأشار إلى أن "محاولة بعض وسائل الإعلام تحميل الجهات الأمنية، (الموالية لجماعة الحوثي)، مسؤولية ذلك بحجة قيامها باعتقال مواطن أمريكي آخر في وقت سابق ينم عن سوء نية".

وتابع البخيتي "الجهات الأمنية لا تنكر عن من تقوم باعتقالهم، وتصرح بذلك فعلياً، وهذا الشيء معروف لدى الجميع".

وفي وقت سابق اليوم، تناولت عدد من وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن مسلحين، يتبعون جماعة أنصار الله الحوثية، قاموا باختطاف مواطن أمريكي يعمل في شركة نفطية بصنعاء.

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