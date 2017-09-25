حفل "مشروع ليلى" أقيم دون موافقة أمنية.. ومصادر: حددنا من روجوا لـ"المثلية الجنسية"

كتب – فتحي سليمان:

حددت أجهزة الأمن هوية المتهمين برفع أعلام وشعارات تروج لـ"المثلية الجنسية" في إحدى المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس يوم الجمعة الماضي، وظهورهم في حفل أقامه "ما يعرف ب" مشروع ليلى".

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن القائمين على الحفل لم يحصلوا على أية موافقات وتصاريح أمنية لإقامة الحفل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأجهزة الأمنية نجحت في رصد أحد القائمين على عملية التصوير والترويج للحفل على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وخاطبت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح مصدر أمني آخر بمديرية أمن القاهرة، أن القائمين على الحفل الغنائي لم يحصلوا على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لإقامته، مستغلين إمكانية إقامة الحفل بالمول المشار إليه، نظراً لكونه من الأماكن المغلقة.

وأشار المصدر إلى قيام نقابة المهن الموسيقية بمنع أفراد فريق ليلى الغنائي المشار إليه من إقامة أية حفلات غنائية بمصر مستقبلاً.

وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى، أن النائب العام كلف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة ومباشرة الآثار التي ترتبت على إقامة الحفل، وطالب بسرعة ضبط المتهمين بالترويج لمثل تلك الأفعال المسيئة.



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