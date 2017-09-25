مصدر قضائي: النيابة لم تصدر أوامر ضبط واحضار لأي شخص في واقعة رفع أعلام المثليين حتى الأن

كتب ـ محمد الصاوي:

قال مصدر قضائي رفيع المستوى، أنه لم تصدر أي أوامر ضبط واحضار في تحقيقات واقعة " رفع أعلام المثليين في التجمع الخامس " التي كلف النائب العام نيابة امن الدولة العليا بمباشرتها؛ بعد الضجة التي أثارتها الواقعة التي حدثت في حفل بأحد المراكز التجارية الشهيرة في القاهرة الجديدة.

وأوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام – لمصراوي، اليوم الاثنين، أن تكليف النائب العام صدر اليوم فقط ولاحقا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية فى التحقيقات الخاصة بالواقعة من استدعاء الاطراف المرتبطة بها بعد إجراء تحريات المباحث.

وأكد مصدر أمنى أن القائمين على الحفل الغنائي لفريق " مشروع ليلى " لم يحصلوا على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لإقامته، في ظل أن الحفل مقام في المركز التجاري بوصفه مكانا مغلقا.

وقال المصدر، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد أحد القائمين على عملية التصوير والترويج للحفل على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله ، كما تمكنت من تحديد عدد من الأشخاص ممن قاموا برفع علم "المثليين" وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكان النائب العام قد تلقى بلاغا من المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، يطالب بالتحقيق في واقعة الجرائم الجنسية التي وقعت بحفل "مشروع ليلى" بالقاهرة الجديدة.

واستند البلاغ لشهادة بعض الشهود على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام إحدى المواقع الإلكترونية بنشر فيديو لفتاة تدلي فيه بشهادتها أنها اثناء تواجدها بالحفل شاهدت عدد كبير من الأولاد والبنات القصر الذين لم يتعد أعمارهم الـ16 عشر سنة، يقومون بممارسة الفواحش فيما بينهما، وشاهدت معظمهم في حالة سكر بيّن وكان ذلك على مرأى ومسمع من منظمي الحفل.

جاء في البلاغ، أن ما اقترفه المشكو في حقهم جميعًا يشكل جرائم التحريض على الفسق والفجور، وإفساد الأخلاق، وإدارة وتسهيل الفجور، والدعارة وهي الجرائم المنصوص عليها بالمواد من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.



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