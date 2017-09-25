وزير النقل يبحث عرضًا صينيًا لتنفيذ خط سكك حديد العين السخنة- العلمين

كتب- عبدالله قدري:

التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع وفد اتحاد شركتي AVIC / CREEC الصينية لبحث العرض المقدم منهم لتنفيذ خط السكك الحديدية العين السخنة- العلمين.

وستعرض الوزير- خلال الاجتماع- المسار المقترح للخط، والذي يشمل 5 محطات رئيسية هي العين السخنة، والعاصمة الإدارية، و6 أكتوبر، والإسكندرية، والعلمين، و6 محطات فرعية في المسافة من العلمين- وادى النطرون، والعاصمة الإدارية- العين السخنة، حيث ويبلغ طول الخط 482 كم.

وأوضح الوزير، أنه سيتم إقامة عدد من الورش لصيانة الوحدات المتحركة وأعمال الدعم الفني في العين السخنة والعلمين. كما عرض الجانب الصيني مقترح إقامة مصنع لانتاج وتصنيع الوحدات المتحركة للقطارات المكهربة في مصر.

وطالب الوزير الجانب الصيني بإدخال بعض التعديلات على النموذج المقترح للمشروع بحيث يتم زيادة السرعة التصميمية إلى 250 كم/ ساعة بدلًا من 160كم/ الساعة، وكذلك ضرورة أن تشمل المرحلة الأولى تحديث خط الإسكندرية/ برج العرب، وتحويله إلى خط كهربائي مزدوج.

وأوضح الدكتور هشام عرفات، أن الخط سيكون للركاب والبضائع، ويمثل نقلة نوعية في منظومة السكك الحديدية بمصر، حيث أنه سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة. كما أنه سيساهم في نقل البضائع من ميناء السخنة إلى الإسكندرية بما يخفف العبء على الطرق. كما أن هذا الخط سيتم ربطه في محطة تبادلية في 6 أكتوبر مع خط آخر جاري دراسته سيتم إنشاؤه من 6 أكتوبر حتى أسوان.