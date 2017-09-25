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تشييع جنازة "أسمن امرأة في العالم" بالإسكندرية.. غدًا

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تشييع جنازة "أسمن امرأة في العالم" بالإسكندرية.. غدًا

08:38 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

إيمان عبد العاطي

الإسكندرية – محمد عامر:

تشيع أسرة إيمان عبد العاطي، والمعروفة إعلاميًا بـ"أسمن امرأة في العالم" جنازتها، غدًا، من مسجد العمري بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية.

وأصدر مستشفى برجيل بأبو ظبي الذي استقبل حالة إيمان قبل عدة أشهر، بيانًا قال فيه: "إن إيمان توفيت، فجر اليوم الإثنين، بسبب اختلال وظائف أعضاء الجسم، بما في ذلك الفشل الكلوي".

وقالت شقيقتها "شيماء" في تدوينة لها، منذ قليل: "إن الجثمان سوف يوارى الثرى بمقابر الأسرة، عقب صلاة ظهر غد، معربة عن شكرها لمن قدم لهم واجب العزاء".

ووجهت "عبد العاطي" رسالة لمن يرغب في حضور الجنازة، قائلة: "رجاء اللي عايز يقف جنبنا في الظرف ده بجد يحترم الخصوصية بتاعتنا في وقت صعب بنمر به، واللي عايز يقدم الخير ييجي بكرة يصلّي على إيمان في مسجد العمري".

جدير بالذكر، أن الفتاة السكندرية إيمان أحمد عبد العاطي، 36 عامًا، كانت تعاني من وجود خلل في الغدد وهرمونات الجسم، ما تسبب في زيادة وزنها إلى نحو 500 كيلو جرام – قبل خضوعها للعلاج.

وجرى نقلها في 25 فبراير الماضي من منزلها بمنطقة سموحة إلى أحد المستشفيات في الهند التي عرضت علاجها بالمجان، قبل أن تتهم شقيقتها الأطباء بالإهمال في علاجها ليتم نقلها إلى أبو ظبي.

واستغرقت "إيمان" شهرين فقط منذ وصولها لأبوظبي، حتى تحسنت حالتها تدريجيًا، وتمكنت من تحريك قدميها واستخدام ذراعيها في تناول الطعام والشراب، واستطاعت الجلوس في السرير الطبي المخصص لها واستخدام كرسيها المتحرك، ولكن القدر لم يمهلها، وتوفيت فجر اليوم.

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