النني وحجازي يصطدمان في مواجهة أرسنال ووست بروميتش

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال عن تشكيل فريقه الذي سيواجه وست بروميتش في الجولة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز.

ويشارك الدولي المصري، محمد النني بصفة أساسية في المبارة ليواجه زميله في المنتخب أحمد حجازي الذي يلعب مع فريقه وست بروميتش ألبيون أساسيًا في لقاء اليوم.

وجاء تشكيل أرسنال كاملًا كالتالي...

حراسة المرمى: تشيك

خط الدفاع: مونريال - كوسيلني - موستافي

خط الوسط: كوليسيناك - النني - تشاكا - - رامسي - بيليرين

خط الهجوم: سانشيز - لاكازيت

ويحتل أرسنال المركز الـ12 في جدول برصيد 7 نقاط، فيما يحتل وست بروميتش المركز الـ10 برصيد 8 نقاط.