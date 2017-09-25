بعد فشل «جمعة مدينة نصر».. الخطيب يسلم حملته إلى حسن حمدي

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سيطرت حالة من الإرتباك على حملة محمود الخطيب، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد فشلهم في حشد أعضاء النادي بفرع مدينة نصر، لحضور ندوة "بيبو" يوم الجمعة الماضي.

وفشلت الحملة في حشد الأعضاء لحضور ندوات المرشح المحتمل للنادي الأهلي، حيث لم يحضر سوى أعداد قليلة للغاية، وهو ما أضطر بيبو لإلغاء الندوة، حيث كان يطمح "الخطيب" في حشد عدد كبير من أعضاء النادي بفرع مدينة نصر، خاصة أن هذا المقرر يضم أكبر كتلة تصويتية مؤيدة لمحمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي.

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فشل الحشد الأخير دفع محمود الخطيب إلى اللجؤ لحسن حمدي، رئيس مجلس إدارة الأهلي السابق، حتى يتولى قيادة الحملة مع أعضاء جبهة الإنقاذ من أجل ترتيب الجلسة المقبلة فى النادي بفرع مدينة نصر.

ويأمل الخطيب في أن ينجح حسن حمدي بما يملكه من خبرات إنتخابية كبيرة في تهيئة الأجواء له داخل فرع مدينة نصر لإستقباله بشكل قوي.