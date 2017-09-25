رئيس "الوطنية للصحافة": خطر الإخوان ما زال قائمًا وعلى الدولة الانتباه لهم

كتبت- نسمة فرج:

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن "القوة الناعمة" أنقذت مصر من "عام الإخوان الأسود"، مشيرًا إلى أن الخطر مازال قائمًا ولابد من الاننتباه له، بحسب قوله.

وأضاف "جبر"، خلال كلمته في حفل توقيع كتاب"الحصاد الأسود" للواء عبدالحميد خيرت، اليوم الاثنين: "رجال القضاء وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند كانوا يحاربون الإخوان من منصتهم بكل قوة".

وأوضح كرم جبر، أن اللواء عبد الحميد خيرت في كتابه سرد بالوثائق كيف كان يخطط الإخوان لإسقاط مصر.

الكتاب صادر عن دار نشر "روزنامة"، ويكشف أسرار مخططات "الربيع العربى"، وأجندته، ومن المنتظر أن يحضر حفل التوقيع، اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء فؤاد علام، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، والدكتور على الدين هلال، وزير الشباب الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

ويفضح الكتاب مخطط تنظيم الإخوان الإرهابي وجماعته في مصر، كما يكشف مخطط الإخوان للقفز على 25 يناير والوصول للسلطة بمساعدة أجهزة مخابرات غربية، وأسرار تنشر لأول مرة.

ويسرد اللواء ''خيرت'' فى كتابة بالمستندات أسرار مخطط الجماعة وقفزهم على أحداث 25 يناير والوصول للسلطة بالعمالة مع أجهزة مخابرات غربية، وكذلك توضيح دور شباب الضباط الذين تصدوا لمخطط الجماعة وعرضوا أنفسهم للخطر، لنفهم كيف إنحازت الداخلية لحضن الشعب رغم كل ما تعرضت له من تشويه ومؤامرات.

​