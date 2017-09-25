البيئة تواجه نوبات تلوث الهواء بالتفتيش على المنشآت وفحص عوادم السيارات

كتبت- مادي غيث:

أجرى جهاز شئون البيئة من خلال الفرع الإقليمي له بالبحيرة، أمس الأحد، تفتيشًا على 14 منشأة صناعية تبين مطابقة 5 منها للمواصفات، وتوقف 9 منها عن العمل، كما تم المرور على 13 مقلبًا تبين استقرارهم جميعًا.

كذلك جمع فرع جهاز شئون البيئة ما يقرب من 3342 طن قش أرز وتحويل حوالي 105 طن قش إلى سماد وأعلاف، وتحرير 21 محضر حرق مخلفات زراعية للمزراعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق قش الارز.

ونفذ الجهاز حملة لفحص عوادم السيارات، تم خلالها فحص 49 سيارة، تبين مطابقة 39 سيارة ومخالفة 10 سيارات، وحرص الفرع على تقديم التوعية البيئية للفلاحين بتنفيذ 4 ندوات توعية .

من جهة أخرى، جمع فرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة أمس، ما يقرب من 1806طن قش أرز وتحويل حوالى 64 طن قش إلى سماد وأعلاف وتم تحرير 45 محضر حرق مخلفات زراعية.

وشن فرع المنصورة، حملة لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالمحافظة تم خلالها فحص 115 سيارة تبين مطابقة 84 سيارة ومخالفة 31 منها.

وحرصت لجان التفتيش اليومي بفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بالتفتيش على 47 منشأة صناعية فاخورة، مكمورة وتبين مطابقة 31 منها ومخالفة عدد 12منشأة وتوقف 4 منشأت عن العمل.

كما تم تجميع ما يقرب من 26 طن قش أرز وتحويل حوالى 25 طن إلى سماد عضوي، وتم تنفيذ عدد 3 ندوات توعية بيئية للفلاحين لتعريفهم بكيفية الاستفادة من قش الارز واضرار حرقه على الانسان والبيئة.