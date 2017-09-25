أخبار عاجلة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
وزير الأوقاف عن خطباء المساجد: "أكل العيش خط أحمر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

عبدالحميد خيرت: "الحصاد الأسود" يكشف مؤامرات الإخوان للوصول لحكم مصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عبدالحميد خيرت: "الحصاد الأسود" يكشف مؤامرات الإخوان للوصول لحكم

08:09 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

اللواء عبد الحميد خيرت

كتبت- نسمة فرج:

قال اللواء عبد الحميد خيرت، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إن كتاب "الحصاد الأسود" هو حصاد لما فعله تنظيم الإخوان وما ارتكبوه من جرائم.

وأضاف خيرت، في ندوة توقيع كتابه اليوم الاثنين: "في الكتاب فصول تكشف النقاب عن حجم المؤامرة التي أوصلت الاخوان للحكم، وذلك من خلال الوثائق السرية"، متابعًا: "مصر تحررت في 30 يونيو، لكنها لم تتطهر من مخاطر التنظيم".

وأشار اللواء عبدالحميد، إلى أن ما وصفهم بـ"حاملي الأجندات وتجار الثورات" رفعوا شعار "الثورة مستمرة" مستهدفين استمرار مشروع الفوضى الخلاقة العالمي.

الكتاب صادر عن دار نشر "روزنامة"، ويكشف أسرار مخططات "الربيع العربى"، وأجندته، ويشارك في حفل التوقيع، اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء فؤاد علام، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، والكاتب الصحفي كرم جبر.

ويفضح الكتاب مخطط تنظيم الإخوان الإرهابى وجماعته فى مصر، كما يكشف مخطط الإخوان للقفز على 25 يناير والوصول للسلطة بمساعدة أجهزة مخابرات غربية، وأسرار تنشر لأول مرة.

ويسرد اللواء ''خيرت'' في كتابة بالمستندات أسرار مخطط الجماعة وقفزهم على أحداث 25 يناير والوصول للسلطة بالعمالة مع أجهزة مخابرات غربية وكذلك توضيح دور شباب الضباط الذين تصدوا لمخطط الجماعة وعرضوا أنفسهم للخطر، لنفهم كيف إنحازت الداخلية لحضن الشعب رغم كل ما تعرضت له من تشويه ومؤامرات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اللواء فؤاد علاء: الشعوب العربية أصبحت أكثر وعيًا بمخططات الإخوان

    أخبار

  • بالصور- بدء حفل توقيع "الحصاد الأسود" بحضور الزند وعلي الدين هلال

    أخبار

  • الاستعلامات: عدم لجوء حالات التعذيب التي أعلنتها "رايتس ووتش" للقضاء

    أخبار

  • داليا زيادة : "هيومن رايتس" تدافع عن الإخوان

    أخبار

إعلان

117868cbe1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر