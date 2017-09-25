عبدالحميد خيرت: "الحصاد الأسود" يكشف مؤامرات الإخوان للوصول لحكم مصر

كتبت- نسمة فرج:

قال اللواء عبد الحميد خيرت، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إن كتاب "الحصاد الأسود" هو حصاد لما فعله تنظيم الإخوان وما ارتكبوه من جرائم.

وأضاف خيرت، في ندوة توقيع كتابه اليوم الاثنين: "في الكتاب فصول تكشف النقاب عن حجم المؤامرة التي أوصلت الاخوان للحكم، وذلك من خلال الوثائق السرية"، متابعًا: "مصر تحررت في 30 يونيو، لكنها لم تتطهر من مخاطر التنظيم".

وأشار اللواء عبدالحميد، إلى أن ما وصفهم بـ"حاملي الأجندات وتجار الثورات" رفعوا شعار "الثورة مستمرة" مستهدفين استمرار مشروع الفوضى الخلاقة العالمي.

الكتاب صادر عن دار نشر "روزنامة"، ويكشف أسرار مخططات "الربيع العربى"، وأجندته، ويشارك في حفل التوقيع، اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء فؤاد علام، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، والكاتب الصحفي كرم جبر.

ويفضح الكتاب مخطط تنظيم الإخوان الإرهابى وجماعته فى مصر، كما يكشف مخطط الإخوان للقفز على 25 يناير والوصول للسلطة بمساعدة أجهزة مخابرات غربية، وأسرار تنشر لأول مرة.

ويسرد اللواء ''خيرت'' في كتابة بالمستندات أسرار مخطط الجماعة وقفزهم على أحداث 25 يناير والوصول للسلطة بالعمالة مع أجهزة مخابرات غربية وكذلك توضيح دور شباب الضباط الذين تصدوا لمخطط الجماعة وعرضوا أنفسهم للخطر، لنفهم كيف إنحازت الداخلية لحضن الشعب رغم كل ما تعرضت له من تشويه ومؤامرات.