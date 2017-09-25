"علقة موت" لشرطي وسكرتير نيابة على يد شابين بالعجوزة

كتب - محمد شعبان:

تعدى شابان بالضرب على سكرتير بنيابة شمال الجيزة ونجله "أمين شرطة" بمنطقة العجوزة؛ بسبب خلافات الجيرة.

التحريات كشفت أن مشاجرة وقعت بين نجل أمين شرطة بإدارة الأمن والخدمات و"طارق م."، و"محمد ف." أثناء لهوهم بشارع عبد الله فرج، ولدى معاتبة الشرطي لهما لتعديهما على نجله، تعديا بالضرب عليه ووالده "محمود علي"، 54 سنة، سكرتير بنيابة شمال الجيزة، ولاذا بالفرار.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة الشرطي بكدمة حول العين اليسرى، وجرح قطعي بفروة الرأس، وكسر بالساعد الأيمن، ووالده بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات متفرقة بالجسم.

حُرر محضر بالواقعة، وكلف اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، بضبط المتهمين الهاربين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.