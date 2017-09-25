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الجندي: الصلاة على النبي مكسب.. ولا يصح قولها عند الخسارة (فيديو)

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الجندي: الصلاة على النبي مكسب.. ولا يصح قولها عند الخسارة (فيديو) الجندي: الصلاة على النبي مكسب.. ولا يصح قولها عند الخسارة (فيديو)

التحرير

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استنكر الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشئون الدينية، استخدام البعض لكلمات وألفاظ لم يعرفوا معناها مثل: "عملت عيشة، وكسبنا صلاة النبي".

وقال الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "" اليوم الإثنين: "لا يصح قول كلمة كسبنا صلاة النبي كعلامة خسارة أو خيبة أمل، غصب عنك وعن اللي يتشددلك أنت كسبان صلاة النبي، ومتسمحش لحد يقولها على سبيل الخسارة أو السخرية". 

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واستكمل:"هناك ألفاظ يجب أن يتخلص منها المجتمع المصري، فكلمة عملت عيشة دليل على الجُّبن، ومن بقايا الفكر الشيعي الرافضي الذي يطعن في أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها".

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التحرير

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