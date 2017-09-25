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نيابة أمن الدولة تحقق في «حفل المثليين» بالتجمع

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نيابة أمن الدولة تحقق في «حفل المثليين» بالتجمع نيابة أمن الدولة تحقق في «حفل المثليين» بالتجمع

التحرير

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كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بمباشرة التحقيقات في حفل الفرقة اللبنانية مشروع ليلى في التمجع الخامس، والذي شهد رفع علم "المثليين".

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في الواقعة التي شهدت ترويجا للمثلية الجنسية والشذوذ، ورفع المشاركون بها الإعلام واللافتات المميزة لهذا النوع من الممارسات الشاذة.

وكان النائب العام قد تلقى بلاغا ضد هذه الوقائع، وأمر على الفور بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق والتصرف على وجه السرعة.
وتلقى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغا اليوم يتهم منظمي حفل فرقة مشروع ليلى اللبناني الذي أقيم يوم الجمعة الماضي بمول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية وحمل البلاغ رقم 10949/2017 عرائض نائب عام.

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واختصم البلاغ كلا من الشركة المنظمة والراعي الرسمي لحفل "ميوزك بارك" والمدير المسئول عن مول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس وأعضاء فرقة مشروع ليلي اللبناني وأدمن صفحة رينبو إيجيبت "rainbow EGYPT".

وقال مقدم البلاغ عمرو عبد السلام المحامي -نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان- إنه بتاريخ الجمعة الموافق 22 سبتمبر الماضي أقيم بمول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس بشرق القاهرة حفل ميوزك بارك واستضاف منظمو الحفل فرقة مشروع ليلي اللبنانية بقيادة المدعو حامد سنو المعروف بميوله الجنسية الشاذة في العالم والوطن العربي والذي يسعى للترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية من خلال فرقته الفنية التي تجوب عددا كبيرا من الدول العربية من أجل نشر الشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمع العربي المسلم.

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التحرير

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