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مذيع يهدد سعاد صالح: هفتحلك ملفات الأزهر (فيديو)

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مذيع يهدد سعاد صالح: هفتحلك ملفات الأزهر (فيديو) مذيع يهدد سعاد صالح: هفتحلك ملفات الأزهر (فيديو)

التحرير

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طالب الإعلامي أحمد عبدون، مقدم برنامج "عمّ يتساءلون"، المُذاع عبر فضائية "LTC"، الدكتورة سعاد صالح، الرئيس السابق لقسم الفقة المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بجامعةالأزهر، بإغلاق ملف الفتاوى المثيرة للجدل، حسب وصفه.

ووجه عبدون حديثه لسعاد، :"ميصحّش كل يوم بدل ما تدافعي عن فتاويكي التي أثارت ضيق الكثير من المواطنين بتحاولي تلبسيني مصيبة هذه الفتاوي، إنتي أكبر من كده بكتير".

وتابع: "أنا هقفل هذا الملف مؤقتًا لحين نسيان أحمد عبدون، ولو أصريتي تدخليني في مشاكلك هاضطر أفتح ملف كامل لفتاويكي ومشاكلك في جامعة الأزهر".

يذكر أن بعض الإعلاميين والصحفيين انتقدوا عبدون، واتهموه بـ"جرجرة" الدكتورة سعاد صالح للغلط، وإطلاق فتاوى مثيرة للجدل.

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وختم عبدون حديثه :"أنا مجرد مذيع وإذا كان ده حقيقي فهذه شهادة أعتز بها، لو أنا عندي القدرة أني أضحك على داعية تخطت الـ75 عامًا يبقى أنا مذيع عبقري، وده مش حقيقي".

 

 

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التحرير

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