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ننشر تفاصيل اجتماع وزير التموين مع ممثلي شعبة المواد الغذائية

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ننشر تفاصيل اجتماع وزير التموين مع ممثلي شعبة المواد الغذائية ننشر تفاصيل اجتماع وزير التموين مع ممثلي شعبة المواد الغذائية

التحرير

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بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات بين وزير والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية وممثلي شعبة المواد الغذائية اليوم الإثنين، وافق وزير التموين، علي المصيلحي، على تأجيل تطبيق قرار الدفع النقدي مقدمًا للسلع على بدالي (بقالي) التموين، لحين الاجتماع بكامل الأطراف من شركات الجملة والموردين وهيئة السلع التموينية.

يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية أكد أن اللقاء كان حافلا، حيث تناول تحويل المعاملات داخل الوزارة للدفع النقدى خاصة فى منظومة السلع الغذائية، وتم التوصل لدفع 50% من قيمة السلع مقدما مؤكدا أنهم حاولوا التفاوض بشتى الطرق على بدائل إلا أن الوزير أصر على موقفه.

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وأضاف كاسب أنهم عرضوا على الوزير المشاكل التى يواجهها البدالين من سوء سلع قولتها وتأخر صرف هامش الربح وأن الوزير قال ردا على رداءة السلع "اللى مش عاجبه حاجة مياخدهاش وأنا هتصرف"، معتبرا أن هذه خطوة جيدة لأن بدال التموين كان مجبرا على الحصول على السلع المعروضة.

يذكر أن الاجتماع حضره كلا من أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وعلاء عز الأمين العام للاتحاد وممثلي شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية

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التحرير

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