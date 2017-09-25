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اللواء فؤاد علاء: الشعوب العربية أصبحت أكثر وعيًا بمخططات الإخوان

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مصراوي Masrawy

اللواء فؤاد علاء: الشعوب العربية أصبحت أكثر وعيًا بمخططات الإخوان

07:54 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

اللواء فؤاد علاء: الشعوب العربية أصبحت أكثر وعيًا بمخططات الإخوان

اللواء فؤاد علام

كتبت- نسمة فرج:

قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق​، إن الشعوب العربية أصبحت أكثر انتباهًا لمخططات تنظيم الإخوان.

وأضاف علام، خلال حفل توقيع كتاب "الحصاد الأسود: ما فعله الإخوان بمصر" للواء عبد الحميد خيرت، أن هناك خطر تقسيم قادم يهدد الدول وبدأ في العراق، مطالبًا بترجمة الكتاب لاهميته ونشره وتسويقه في جميع الدول العربية.

الكتاب صادر عن دار نشر "روزنامة"، ويكشف أسرار مخططات "الربيع العربى"، وأجندته، ومن المنتظر أن يحضر حفل التوقيع، اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء فؤاد علام، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، والدكتور على الدين هلال، وزير الشباب الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمستشاره تهانى الجبالى، والدكتورة هدى زكريا عضو المجلس الأعلى للإرهاب، وهانى لبيب رئيس تحرير مبتدأ وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب.

ويحضر أيضا الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتوره نائلة عماره، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، كما يحضر أيضا اللواء محسن الفحام، واللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، واللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد جاد منصور مدير أكاديمية الشرطة الأسبق، والمستشار نور الدين على، الفقية الدستورى، والفنان تامر عبد المنعم، والإعلامى اسامة كمال والكاتب الصحفى وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، و جيهان الغرباوى نائب رئيس تحرير الأهرام، وأحمد باشا رئيس تحرير روزاليوسف، وهاني عبدالله رئيس تحرير مجلة روزاليوسف وعدد من الشخصيات العامة.

ويفضح الكتاب مخطط تنظيم الإخوان الإرهابى وجماعته فى ، كما يكشف مخطط الإخوان للقفز على ثورة 25 يناير والوصول للسلطة بمساعدة أجهزة مخابرات غربية، وأسرار تنشر لأول مرة.

ويسرد اللواء ''خيرت'' فى كتابه بالمستندات أسرار مخطط الجماعة وقفزهم على أحداث 25 يناير والوصول للسلطة بالعمالة مع أجهزة مخابرات غربية، وكذلك توضيح دور شباب الضباط الذين تصدوا لمخطط الجماعة وعرضوا أنفسهم للخطر، لنفهم كيف إنحازت الداخلية لحضن الشعب رغم كل ما تعرضت له من تشويه ومؤامرات.

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