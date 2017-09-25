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"الأعلى للإعلام" يستأنف مناقشاته حول معايير التغطية الإعلامية للانتخابات الأربعاء

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام" يستأنف مناقشاته حول معايير التغطية الإعلامية للانتخابات الأربعاء

07:42 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

ماسبيرو

كتبت - هاجر حسني:

قال صالح صالحي، مقرر لجنة معايير التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ستستأنف مناقشاتها حول المعايير المنظمة التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨م، يوم الأربعاء المقبل، بعد تأجيل اجتماع اليوم.

وأضاف الصالحي لمصراوي، الاثنين، أن ما استقرت عليه اللجنة حتى الآن هو عقد دورات تدريبية للإعلاميين حول تغطية الانتخابات، ولم تتخذ أية قرارات آخرى حتى الآن.


ومن المقرر أن تصدر اللجنة، بيانًا حول معايير التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية وتوعية المجتمع بأهمية الانتخابات، فيما ستركز الندوات على تدريب الإعلاميين على ٥ نقاط منها: مواد الدستور التي تنظم عملية الانتخابات، وكذلك الضوابط الإعلامية التي تحكم تغطية الاقتراع والعملية الانتخابية.

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مصراوي Masrawy

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