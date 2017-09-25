بالصور- رئيس الوزراء يلتقي وفدًا بريطانيًا.. ويؤكد: مصر على الطريق الصحيح

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء إنه بحث مع وفد تجاري بريطاني، اليوم الاثنين، عدة موضوعات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمارات ومشاركة عدد من الشركات الإنجليزية في تمويل وتنفيذ مشروعات جديدة في مصر.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الوفد سيلتقي مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لمناقشة عدة مشروعات جديدة، واصفا الاجتماع بأنه "إيجابي، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح ليس من رؤية مصر وإنما من وجهة الدول الآخرى والمؤسسات الدولية والتمويلية العالمية".

وحول المشروعات التي سيشاركون فيها، قال إسماعيل: "هناك مشروعات في الإنشاءات وخدمات الطيران وصيانتها، وصيانة المحركات و السياحة العلاجية، إلى جانب مشروعات البترول والغاز التي تتعدى الـ10 مليارات دولار، ومشروع غرب الإسكندرية، وهذا بالإضافة إلى النقل وأنهم متميزون في هذا المجال".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "كل ذلك يعكس الثقة الكاملة في مصر ومنهج الإصلاح الذي تقوم به الحكومة"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكمل سياسة الإصلاح وليس فقط في الاقتصاديات، لكن في التعليم والصحة والإدارة، ومنظومة الحكومة في البنية الأساسية والمرافق.

يشار إلى أن الوفد ضم السير جيفرى دونالدسون، المبعوث التجاري للحكومة البريطانية الذي يزور القاهرة على رأس وفد يضم رؤساء ومديري سبعة من كبريات الشركات البريطانية، وقد حضر اللقاء كل من وزيرا الإسكان والمرافق والتجمعات العمرانية، والاستثمار والتعاون الدولي، وسفير بريطانيا بالقاهرة.​