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الاتحاد الأوروبي: ينبغي حل القضايا المرتبطة بالخروج البريطاني قبل بحث بدء الفترة الانتقالية

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي: ينبغي حل القضايا المرتبطة بالخروج البريطاني قبل بحث بدء الفترة الانتقالية

07:36 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

الاتحاد الأوروبي: ينبغي حل القضايا المرتبطة بالخروج البريطاني قبل بحث بدء الفترة الانتقالية

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):
صرح كبير مفاوضي الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بأنه ينبغي على بريطانيا والاتحاد التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية المرتبطة بخروج بريطانيا من التكتل قبل إمكانية بدء الفترة الانتقالية التي اقترحتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الخروج البريطاني بالاتحاد: "أرى الأمر على هذا النحو: بحث مسألة الفترة الانتقالية لا يمكن أن يبدأ إلا إذا توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن انسحاب منظم، وهذا هو التفويض الذي لدي في هذه اللحظة".

وأضاف بارنييه أن بحث إمكانية بدء فترة انتقالية "لايعني أننا لم نعد في حاجة إلى إحراز تقدم كاف بشأن النقاط الرئيسية الثلاث الصعبة وهي التسوية المالية وحقوق المواطنين ومسألة أيرلندا".

وقال بارنييه: "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيوافق على فترة انتقالية وما إذا كان ذلك يصب في مصلحته".

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