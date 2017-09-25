النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في واقعة رفع أعلام المثليين بالتجمع الخامس
النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في واقعة رفع أعلام المثليين بالتجمع الخامس
07:53 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
القاهرة- (أ ش أ):
كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بمباشرة التحقيقات في واقعة حفل فني لفرقة لبنانية تدعى "مشروع ليلى" حمل فيه بعض الحاضرين أعلام المثلية الجنسية "الرينبو" بمنطقة التجمع الخامس الجمعة الماضية.
وبدأت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في الواقعة التي جرت بالتجمع الخامس وشهد ترويجا للمثلية الجنسية والشذوذ، ورفع المشاركون بها الإعلام واللافتات المميزة لهذا النوع من الممارسات الشاذة.
وكان النائب العام قد تلقى بلاغا ضد هذه الوقائع، وأمر على الفور بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق والتصرف على وجه السرعة.
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