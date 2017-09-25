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شرطة كركوك تفرض حظر تجول في الأحياء العربية والتركمانية

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مصراوي Masrawy

شرطة كركوك تفرض حظر تجول في الأحياء العربية والتركمانية

07:18 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

شرطة كركوك تفرض حظر تجول في الأحياء العربية والتركمانية

شرطة كركوك

كركوك/ العراق - (أ ف ب):

فرضت السلطات المحلية، الإثنين، حظر تجول شاملا يستمر حتى إشعار آخر في الأحياء العربية والتركمانية في كركوك، وفقا لمصدر في الشرطة فيما ينظم إقليم كردستان استفتاء حول الاستقلال شمل هذه المدينة.

وقال العقيد أفراسيو قادر من شرطة كركوك لفرانس برس: "تم فرض حظر تجول شامل في مدينة كركوك بهدف ضبط الامن، بأمر من المحافظ وقائد الشرطة، ويستمر حتى اشعار اخر".

واضاف ان "الحظر تم فرضه في وسط المدينة وفي الاحياء التركمانية والعربية" الواقعة في وسط وجنوب المدينة.

وشهدت شوارع المدينة خلال النهار، احتفالات تخللها اطلاق نار في الهواء واحتفالات تزامنا مع الاستفتاء فيما شهدت الاحياء التركمانية والعربية هدوءا تاما.

وقال مصدر في الشرطة رفض كشف هويته ان حظر التجول فرض بهدف تجنب التوتر بين مختلف مكونات كركوك.

وشارك الاكراد في كركوك في الاستفتاء وسط رفض قاطع من العرب والتركمان.

في غضون ذلك، تشهد الاحياء ذات الغالبية الكردية، في شمال المدينة، حركة طبيعية واحتفالات تزامنا مع الاستفتاء، وفقا لمراسل فرانس برس.

وفرضت قوات الشرطة اجراءات مشددة شملت منع التنقل او السير في وسط وجنوب المدينة حيث بدت شوارعها خالية تماما، بحسب المصدر.

وتزامن حظر التجوال مع مطالبة مجلس النواب بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية واقليم كردستان، وابرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

هذا المحتوى من

AFP

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