رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعًا لترميم المبنى الأثري بكلية السياحة والفنادق

الدقهلية - رامي القناوي:

عقد الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع إدارة كلية السياحة والفنادق ووفد من وزارة الآثار لبحث خطة تطوير وترميم المبنى التراثي لكلية السياحة والفنادق بشارع الثانوية.

حضر اللقاء الدكتور أمينة شلبي، عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتور وائل محمود عزيز، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نهاد كمال الدين، رئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآداب، والمهندس محمد صلاح، المدير التنفيذي لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار، وشريف فتحي، المدير المالي للوحدة، والمهندس سعيد عطا مدير المشروعات.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطة ترميم مبنى المتحف التعليمي واستراحة الناظر بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة على عدة مراحل سيتم الانتهاء مهنها وفق خطة زمنية للتنفيذ.