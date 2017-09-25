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حبس 3 أطباء تخدير لتسببهم في وفاة طفلة بالمستشفى الجامعي بأسيوط

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مصراوي Masrawy

حبس 3 أطباء تخدير لتسببهم في وفاة طفلة بالمستشفى الجامعي بأسيوط

07:30 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

حبس 3 أطباء تخدير لتسببهم في وفاة طفلة بالمستشفى الجامعي بأسيوط

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

أمرت نيابة أول أسيوط، اليوم الإثنين، بحبس مدرس مساعد وطبيبتي تخدير بمستشفى أسيوط الجامعي، 15 يومًا على ذمة اتهامهم في قضية مقتل طفلة إثر إعطائها مادة مخدرة.

تعود أحداث القضية إلى تلقي مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بقيام أهالي طفلة 9 "نعمة.ج" سنوات باتهام أطباء التخدير بالتسبب في وفاة ابنتهم عقب تخديرها قبل إجراء عملية في الساعد الأيمن، إثر اصابتها في حادث، وتوفيت داخل غرفة العمليات نتيجة حساسية نادرة ضد جرعة المخدر الزائدة.

جرى استدعاء الأطباء المتهمين وهم: "ه.أ" مدرس مساعد بقسم التخدير، و"ه.م" طبيبة تخدير، و"ن.م" طبيبة تخدير، لمقر القسم، وبالعرض على النيابة، قرر المستشار أحمد رأفت رئيس نيابة قسم أول أسيوط، حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة القضية.

تحرّر المحضر اللازم بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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