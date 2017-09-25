نيابة دسوق تأمر بتشريح جثة عجوز تُوفي في مشاجرة مع جاره

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار محمد قنطوش رئيس نيابة دسوق الكلية بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، انتداب الطبيب الشرعي، لتشريح جثة المدعو "عرجاوي ا.م.ا" - 53 عامًا، سائق بالمعاش، لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

كما أمر رئيس نيابة دسوق، بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، وضبط وإحضار المدعو "طارق ف.ح.ح 39 عامًا"، صاحب ورشة أفران غاز، لسؤاله في واقعة مشاجرته مع المتوفى.

كان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بتلقيه بلاغًا من أهالي حي المحرقة، دائرة القسم، بوقوع مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى السائق بالمعاش، وطرف ثان صاحب ورشة أفران غاز، المذكورين، ويقيمان بمنطقة حي المحرقة، وجيران بمكان إقامة واحد بهذا الحي.

انتقل المقدم هشام السمادوني، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ومعاونوه النقباء أحمد بسيوني، وفهمي الخطيب، ومحمد سلامة، وقوة من وحدة البحث الجنائي بالقسم، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين فور وصول رجال الشرطة، وفاة الطرف الأول السائق بالمعاش.

وبسؤال نجله المدعو "السيد ع.ا.م.ا"، 27 عامًا، جزار، اتهم الطرف الثاني، جارهم، بدفع والده، فسقط على الأرض، أثناء حدوث مشاجرة بينهما، ما أدى إلى وفاته، بسبب بناء والده لدرجة سلم، فاعترضه الطرف الثاني، فحدثت مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بينهما، مضيفًا أن والده المتوفى كان يعاني من جلطة، وعجز بالقدم اليسرى، وضغط، وسكر.

كما انتقل المستشار محمود وفيق، مدير نيابة دسوق، برفقة محمد خروب، وكيل النيابة، لمناظرة الجثة، بمنزل المتوفى، الكائن بمنطقة حي المحرقة، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرة بجثة المتوفى، فيما كشف تقرير مفتش الصحة، عقب توقيع الفحص الطبي على جثة المتوفى، عدم وجود ثمة إصابات بالجثة، ولا يمكن الجزم بأسباب الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10198 لسنة 2017، جنح قسم شرطة بندر دسوق، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق.