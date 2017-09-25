ضبط 30 كيلو كبدة فاسدة قبل توزيعها على مطاعم الخارجة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، من ضبط سيارة نقل " ثلاجة" محملة بكميات من الأغذية الفاسدة قبل توزيعها على المطاعم بمدينة الخارجة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، المهندس صلاح السيد لـ"مصراوي"، أن المديرية شنت حملة مكبرة بإشراف كبير مفتشي المديرية ضياء الدين متولي، لضبط الأسواق ومراقبة جودة المعروض منها، وتمكنت من ضبط سيارة نقل "ثلاجة" قادمة من منطقة "العزايزية" بمحافظة أسيوط، ومحملة بـ30 كجم كبدة وقوانص "معبأة في أطباق زنة 1000 جم العبوة الواحدة"، فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، في منطقة البساتين قبل توزيعها على المطاعم بالمنطقة.

وأضاف صلاح، أنه جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بقسم شرطة الخارجة بالتنسيق مع مباحث التموين والتحفظ على الأغذية، تمهيدًا لإعدامها بمعرفة مديرية الصحة.