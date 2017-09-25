أخبار عاجلة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
وزير الأوقاف عن خطباء المساجد: "أكل العيش خط أحمر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 30 كيلو كبدة فاسدة قبل توزيعها على مطاعم الخارجة في الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 30 كيلو كبدة فاسدة قبل توزيعها على مطاعم الخارجة في الوادي الجديد

07:22 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

ضبط 30 كيلو كبدة فاسدة قبل توزيعها على مطاعم الخارجة في الوادي الجديد

صلاح السيد وكيل وزارة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، من ضبط سيارة نقل " ثلاجة" محملة بكميات من الأغذية الفاسدة قبل توزيعها على المطاعم بمدينة الخارجة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، المهندس صلاح السيد لـ"مصراوي"، أن المديرية شنت حملة مكبرة بإشراف كبير مفتشي المديرية ضياء الدين متولي، لضبط الأسواق ومراقبة جودة المعروض منها، وتمكنت من ضبط سيارة نقل "ثلاجة" قادمة من منطقة "العزايزية" بمحافظة أسيوط، ومحملة بـ30 كجم كبدة وقوانص "معبأة في أطباق زنة 1000 جم العبوة الواحدة"، فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، في منطقة البساتين قبل توزيعها على المطاعم بالمنطقة.

وأضاف صلاح، أنه جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بقسم شرطة الخارجة بالتنسيق مع مباحث التموين والتحفظ على الأغذية، تمهيدًا لإعدامها بمعرفة مديرية الصحة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الرخام الصناعي

    أخبار

  • بالصور - "محاكاة السيول".. إجراءات احترازية استعدادا للشتاء في أسيوط

    أخبار

  • تخصيص 47 مليون جنيه لمشروعات خدمية بالوادي الجديد

    أخبار

  • 5 دول عربية تشارك في مهرجان الهجن بالوادي الجديد

    أخبار

إعلان

9de44a3edf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم