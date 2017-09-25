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استشهاد خفير شرطة ومقتل وإصابة مطلوبين في اشتباكات بأسيوط

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مصراوي Masrawy

استشهاد خفير شرطة ومقتل وإصابة مطلوبين في اشتباكات بأسيوط

07:20 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

استشهاد خفير شرطة ومقتل وإصابة مطلوبين في اشتباكات بأسيوط

مديرية أمن أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

استُشهد، خفير شرطة، وقُتل متهم بينما أصيب آخر في اشتباكات وقعت بين قوات الأمن ومطلوبين على ذمة قضايا، بمركز البداري بأسيوط.

كان اللواء جمال شكر، تلقى إخطارًا، اليوم الإثنين، يفيد بمداهمة قوات الشرطة بالمركز وكر مطلوبين على ذمة قضايا، وحدوث تبادل لإطلاق النيران فيما بينهم، ما أسفر عن استشهاد خفير شرطة ومقتل متهم وإصابة آخر.

جرى نقل الجثتين والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى أسيوط المركزي، وتحرّر المحضر اللازم.

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