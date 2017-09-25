استشهاد خفير شرطة ومقتل وإصابة مطلوبين في اشتباكات بأسيوط
استشهاد خفير شرطة ومقتل وإصابة مطلوبين في اشتباكات بأسيوط
07:20 م الإثنين 25 سبتمبر 2017
مديرية أمن أسيوط
أسيوط - أسامة صديق:
استُشهد، خفير شرطة، وقُتل متهم بينما أصيب آخر في اشتباكات وقعت بين قوات الأمن ومطلوبين على ذمة قضايا، بمركز البداري بأسيوط.
كان اللواء جمال شكر، تلقى إخطارًا، اليوم الإثنين، يفيد بمداهمة قوات الشرطة بالمركز وكر مطلوبين على ذمة قضايا، وحدوث تبادل لإطلاق النيران فيما بينهم، ما أسفر عن استشهاد خفير شرطة ومقتل متهم وإصابة آخر.
جرى نقل الجثتين والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى أسيوط المركزي، وتحرّر المحضر اللازم.
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