غدًا.. كوبر يعلن عن قائمة المحليين استعدادًا للقاء الكونغو

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قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، إعلان قائمة الفراعنة المحلية لمباراة الكونغو غدًا.

ومن المنتظر أن يضم المنتخب نفس اللاعبين الذين ضمهم للقائي أوغندا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، مع استبعاد أحمد الشيخ ومحمد عواد ومحمد فتحي وحسام حسن ومحمود عزت.

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يذكر أن المنتخب سيواجه الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، حيث يحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني برصد 7 نقاط، ويحتل المنتخب الغاني المركز الثالث بـ5 نقاط، فيما يتذيل منتخب الكونغو المجموعة بنقطة واحدة.