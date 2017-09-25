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مران الزمالك| جلسة مع «نيبوشا» لتصحيح الأخطاء.. وتعليمات خاصة من «عبد الهادي»

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مران الزمالك| جلسة مع «نيبوشا» لتصحيح الأخطاء.. وتعليمات خاصة من «عبد الهادي» مران الزمالك| جلسة مع «نيبوشا» لتصحيح الأخطاء.. وتعليمات خاصة من «عبد الهادي»

التحرير

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عقد المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران لكشف الأخطاء التي وقعت خلال مباراة المصري الأخيرة بالدورى وتوجيه نصائح لهم لعلاجها خلال المباراة المقبلة أمام إنبي الجمعة المقبلة بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام.

وقرر الجهاز الفني بقيادة نيبوشا بالتنسيق مع مدرب الأحمال ماركو تقليل الأحمال البدنية للاعبين قبل مباراة إنبي وقام لاعبو الفريق بعمل تدريبات استشفائية وفك للعضلات تحت إشراف مدرب الأحمال بعد العودة للمران وانتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبي الفريق بالأمس ومنح الجهاز الفنى طارق حامد لاعب خط وسط الفريق راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وعقد مدحت عبد الهادي مدرب الفريق المساعد جلسة مع لاعبي خط الدفاع خلال المران لمنحهم بعض التعليمات الخاصة لتنفيذها خلال المباريات والتدريبات وطلب عبد الهادي من مدافعي الفريق التركيز على فرض رقابة صارمة على مهاجمي الأندية المنافسة وتضييق المساحات والتمركز الجيد

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وأدى علي جبر مدافع الفريق تدريبات خفيفة على هامش تدريبات الفريق اليوم، لتأهيله بشكل مناسب للتواجد في لقاء إنبي بالدوري وكان جبر يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة أبعدته عن مباريات الثلاث الأولى في الدوري.

وانتظم لاعبو الزمالك في المران بعد راحة لمدة 24 ساعة استعدادًا لخوض مباراة إنبي بالجولة الرابعة لمسابقة الدورى العام المقرر لها الجمعه المقبلة.

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التحرير

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