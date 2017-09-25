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أعضاء الصيد يتهمون حطب ووزير الرياضة بالتقاعس فى تنفيذ القانون

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أعضاء الصيد يتهمون حطب ووزير الرياضة بالتقاعس فى تنفيذ القانون أعضاء الصيد يتهمون حطب ووزير الرياضة بالتقاعس فى تنفيذ القانون

التحرير

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كتب: عمرو مكي

تجمع عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الصيد بعد ظهر اليوم بمقر اللجنة الأوليمبية مطالبين المهندس هشام حطب رئيس مجلس الإدارة بإتخاذ قرار باستبعاد عمرو السعيد القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بعد صدور حكم نهائى ضده، بالإضافة إلى صدور نحو 15 حكما على السعيد صادر خطاب بشأنها من تنفيذ الأحكام ما بين تزوير وتبديد وخيانة أمانة مما أصبح السعيد بذلك غير متوفر فيه شرط حسن السير والسلوك.

واتهم الأعضاء المهندس هشام حطب والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالتقاعس في تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضد عمرو السعيد طبقا لصحيح القانون رقم 71 لسنة 2017، بتجميد عضويته من المجلس أو إقالته بموجب الحكم النهائي الصادر ضده، نظرًا للعلاقة الوطيدة التي تجمعه بهما.

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وقد وصل عدد الشكاوى التى تقدموا بها إلى اللجنة الأوليمبية نحو 35 شكوى ، موقع على كل شكوى منها ما لا يقل عن 21 عضوًا.

كانت محكمة الجيزة الابتدائية قد أصدرت حكمها الابتدائي على عمرو مصطفى كامل السعيد يوم 23 مايو 2016 بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة قدرها 200 جنيه، لخيانته الأمانة، ثم استأنف المتهم الحكم، وقضت المحكمة فى 25 مارس الماضي غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف ، وعارض المتهم على الحكم بتاريخ 27 مارس الماضي حضوريا، وطلب من المحكمة التصالح مع الجهة الحاجزة ، لتصدر المحكمة حكمها النهائى ضده يوم السبت 8 إبريل الماضي، أولا : بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيا ، ثانيا : بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

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التحرير

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