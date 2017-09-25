العثور على جثة شاب بجوار مصرف بمنشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، على جثة شاب مُلقاة بجوار مصرف بمنطقة منشأة القناطر.

كشفت المعاينة الاولية ان الجثة لشاب يبلغ من العمر 27 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

ووجه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد حسام أنور، مفتش مباحث شمال أكتوبر؛ للتوصل إلى ملابسات الواقعة.