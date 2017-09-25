رئيس الوزراء: صدور حركة تعيينات رؤساء البنوك هذا الأسبوع

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن حركة تعيينات رؤساء البنوك سوف تصدر خلال هذا الأسبوع بالتسيق مع محافظ البنك المركزي.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات اليوم الاثنين، بمقر مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل حاليا على توفير مخزون كافٍ من الإنتاج المحلي للسكر، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار وقف استيراده من الخارج.

وتابع إسماعيل: "لدينا مصانع تعمل بكفاءة كما قمنا بتوفير السكر في السوق المحلي".

وحول تنفيذ برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، قال رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم طرح شركة أنبي للبترول، وذلك عقب التقييم والمراجعة المالية لها، مشيرًا إلى أنه طالب وزراء النقل وقطاع الأعمال ببيان بعض الشركات التي يتم طرحها في قطاعاتهم، لافتًا إلى أنه سيتم عرض هذا الموضوع خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.