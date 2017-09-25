إيران تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصواريخ والدفاع الجوي

طهران - (د ب ا):

أكد قائد القوات الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية، العميد أمير علي حاجي زاده، تحقيق بلاده الاكتفاء الذاتي في مجال الصواريخ بصورة كاملة.

وقال، في تصريح له اليوم الاثنين خلال حضوره في شركة المطارات والملاحة الجوية للبلاد بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، أن تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني ازداد عدة أضعاف ويسير نحو أهدافه المحددة بوتيرة أكثر بعد الانتقادات اللامشروعة التي أدلي بها المسؤولون الأمريكيون، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وأضاف العميد حاجي زاده أن هذه المشاريع الصاروخية الجديدة ليست نسخا بل إنها مشاريع محلية يتم انجازها بالقدرات والامكانيات الداخلية تماما.

وتابع: "المواد والأجزاء اللازمة لصواريخنا لاتأتي من الخارج بل يتم انتاجها محليا، وأن كوادرنا تستطيع انجاز أي مشروع في صناعة مختلف الصواريخ وانتاجها اذا أرادوا ذلك".

واستطرد العميد حاجي زادة: "إننا حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع الجوي و أن الرادارات والمنظومات (أرض –جو) محلية الصنع تماما".

وذكر أن الطائرات بدون الطيار التي تنتجها إيران تطابق المعايير العالمية، مضيفا أن القنابل الذكية وتقنيات القوات البحرية والبرية قد شهدت تقدما جيداً.

تأتي تصريحات العميد حاجي زادة بعد مرور ثلاثة أيام على اعلان إيران عن اختبار الصاروخ الباليستي خرمشهر القادر على حمل عدة رؤوس حربية ويبلغ مداه الفي كيلومتر.

يذكر أن الولايات المتحدة تعارض البرنامج الايراني لتطوير الصواريخ وتعتبره تحديا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفرضت في شهر يوليو الماضي، عقوبات على 18 فردا وكيانا للاشتباه في دعمهم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالجيش.