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مقتل قيادي حوثي في مواجهات شمال غربي اليمن

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مصراوي Masrawy

مقتل قيادي حوثي في مواجهات شمال غربي اليمن

06:55 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

مقتل قيادي حوثي في مواجهات شمال غربي اليمن

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ):
شيعت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الاثنين، جثمان قيادي كبير قُتل في مواجهات مع قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، في محافظة حجة(123كيلومترا) شمال غرب صنعاء.

وقالت قناة المسيرة الفضائية، الناطقة باسم الحوثيين: إن " أبناء محافظة حجة، الواقعة تحت سلطة الحوثيين، شيعوا في موكب رسمي مهيب، جثمان المقدم عمار عبدالله أبو خرفشة، رئيس أركان فرع الأمن المركزي في المحافظة".

وحضر التشييع قيادات المحافظة ومختلف الوحدات الأمنية، مع توافد المشيعين من محافظات أخرى "في تشييع يليق بعظمة وحجم الشهيد وتضحياته لليمن وأبنائه"، حسب القناة.

وأوضحت القناة أن "المشيعين ورفاق أبو خرشفة أكدوا أنهم سيتابعون دربه في الحفاظ على أمن اليمن و استقراره، وأنهم مستعدون لبذل أرواحهم دفاعاً عن الأرض و العرض و الشرف".

وكان أبو خرشفة، الذي يعد من القيادات الحوثية الميدانية الكبيرة، قد قتل يوم الجمعة الماضي، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهة حرض الحدودية التابعة لمحافظة حجة.

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