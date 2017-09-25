أخبار عاجلة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
وزير الأوقاف عن خطباء المساجد: "أكل العيش خط أحمر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يعتزم دراسة مقترحات الرئيس البولندي حول النظام القضائي للبلاد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يعتزم دراسة مقترحات الرئيس البولندي حول النظام القضائي للبلاد

06:54 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

الاتحاد الأوروبي يعتزم دراسة مقترحات الرئيس البولندي حول النظام القضائي للبلاد

نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس

بروكسل - (د ب أ):

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ،فرانس تيمرمانس، اليوم الاثنين، إن المفوضية سوف تحلل التعديلات على النظام القضائي البولندي التي أقترحها رئيس البلاد أندريه دودا، مرحباً باستعداد الجانب البولندي للحوار.

وتأتي تصريحات تيمرمانس بعد ساعات من قيام الرئيس البولندي بتقديم مقترحه البديل لتحرك البولندية المثير للجدل لإصلاح النظام القضائي، في خطوة انتقدتها بروكسل بشدة.

وأضاف تيمرمانس: "الأمر المشجع هو اعلان الحكومة البولندية استعدادها لإجراء حوار مع المفوضية الأوروبية، وكان هذا نبأ سارا بالنسبة لي"

وتابع: "سوف ندرس بعناية المقترحات المعُدلة، التي قدمها الرئيس دودا والتي تم الإعلان عنها صباح اليوم".

وقدم الرئيس البولندي مقترحه، الذي سيعزز دور الرئيس في تعيين القضاة، بعد أن رفض اثنين من ثلاثة قوانين اقترحتها الحكومة كجزء من إصلاح الهيئة القضائية في يوليو الماضي.

وستمنح التغييرات التي قدمتها الحكومة، والتي وصفها العديد من الخبراء بأنها غير دستورية، مزيداً من النفوذ للحكومة فيما يتعلق بتعيين القضاة.

وقد اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد بولندا، في يوليو الماضي، بسبب قانون الإصلاح الذي تم تمريره.

واستمرت المفوضية في تحذير بولندا بأنها مستعدة للبدء في اتخاذ إجراء يُمكن أن يؤدي إلى تعليق حقوق بولندا بشأن التصويت في الاتحاد الأوروبي، إذا ما مضت البلاد قدماً في بقية التعديلات المقترحة المثيرة للجدل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد دعوة ماي لفترة

    أخبار

  • ميركل ويونكر يحتفلان بعيد الميلاد الخامس والسبعين لوزير المالية الألماني

    أخبار

  • المفوضية الأوروبية: سنحترم نتائج استفتاء إقليم كتالونيا

    أخبار

  • النمسا تعترض على خطط يونكر بشأن شينجن

    أخبار

إعلان

7d333ba947.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي