حبس عاطل قتل صديقه وأحرق جثته بسبب ممارسة الشذوذ الجنسي بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تجديد حبس عاطل قتل صديقه وأشعل النيران في جثته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتخلصه من مسلسل ممارسة الشذوذ الجنسي معه داخل منزله بمنشية عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة.

كان اللواء محمد توفيق، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا، في وقت سابق، من العقيد محمد عبد الهادي رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة "أ. ز - 45 سنة" محترقًا فوق كنبة داخل منزله بالدور الأرضي بمنطقة منشية عبد المنعم رياض.

وكشفت تحريات اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "كريم. ح" - عاطل، لرغبته في إنهاء علاقة ممارسة الشذوذ الجنسي معه التي استمرت سنوات وتسببت له في أمراض كثيرة.

وأضافت التحريات أنه في يوم الجريمة مارس المتهم معه الشذوذ، ثم أشعل النيران فيه أثناء نومه، للتخلص منه للأبد، وفر هاربًا.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراها السابق.