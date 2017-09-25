حبس مدير مستشفى أسيوط العام لاتهامه في التسبب بوفاة مريضة

أسيوط - أسامة صديق:

قررت نيابة شمال أسيوط، اليوم الإثنين، حبس مدير مستشفى أسيوط العام، 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بالتسبب في وفاة سيدة أثناء إجرائه جراحة لها في عيادته الخاصة.

كانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة من أهالي السيدة "ن.م"، بتسبب الطبيب "ح.ا" مدير مستشفى أسيوط العام، في وفاتها أثناء إجراء جراحة لها تسببت في إصابتها بجلطة، وتوفيت إثر مضاعفات الجراحة.

جرى ضبط الطبيب وإحضاره للقسم، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية، وتحرّر المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات.